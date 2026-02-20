Impattare fisicamente la gara con durezza e lotta a rimbalzo

La semifinale per la qualificazione alla Frecciarossa Final Eight 2026 si gioca tra due squadre molto competitive, entrambe con un gioco intenso e aggressivo. Durante l'incontro, i giocatori si sono affrontati con durezza, concentrandosi soprattutto sui rimbalzi e sulla lotta fisica sotto canestro. La partita si è rivelata combattuta fin dai primi minuti, con continui scambi di possesso e azioni decisive. Le due squadre cercano di dominare il ritmo del match sin dalle prime battute.

Nel cammino verso la Frecciarossa Final Eight 2026, la semifinale mette di fronte due squadre dal profilo tecnico elevato, capaci di alternare fasi di possibilità offensiva a momenti di grande intensità difensiva. L'incontro tra Derthona e Bologna promette ritmo, equilibrio e la possibilità di ribaltare il pronostico in un contesto di alta pressione. L'attenzione è rivolta non solo alla prestazione sul parquet, ma anche all'energia che le due compagini riescono a mettere in campo per affrontare una sfida decisiva. La semifinale è in programma sabato 21 febbraio alle 20:45, con la sfida che vedrà Derthona opposta alla Virtus Bologna.