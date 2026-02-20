Imola rifiuti | +3,3% sulla bolletta sondaggio Adoc tra i cittadini

Imola, i cittadini pagano il 3,3% in più sulla bolletta dei rifiuti a causa dell’aumento della tariffa puntuale. La decisione arriva dopo che le autorità locali hanno adottato nuove tariffe per coprire i costi di raccolta e smaltimento. Molti residenti si lamentano perché i costi sono cresciuti senza miglioramenti evidenti nel servizio. Alcuni hanno anche espresso dubbi sulle promesse di risparmio offerte in passato. Il dibattito sulla gestione dei rifiuti nel comune continua a dividere cittadini e amministrazione.

Imola, la Tariffa Puntuale Sotto Esame: Aumenti e Dubbi sulle Promesse di Risparmio. Imola è al centro di un dibattito sulla gestione dei rifiuti, con un recente sondaggio che evidenzia un aumento della tariffa puntuale del 3,3%. L'iniziativa, pensata per incentivare la riduzione dei rifiuti, solleva preoccupazioni tra i cittadini e critiche dall'opposizione, che contestano la mancata riduzione delle bollette promessa dall'amministrazione. Sondaggio Uil: Aumenti e Raccolta di Testimonianze. Un'analisi condotta dall'ufficio studi nazionale della Uil ha rilevato un incremento del 3,3% della Tassa sui Rifiuti (Tcp) per i cittadini di Imola.