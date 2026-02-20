Il vicepremier Tajani a Forlì | La grande mostra è una porta del sistema Italia per far conoscere la nostra identità all' estero
Il vicepremier Tajani ha partecipato a Forlì alla cerimonia di apertura di una mostra dedicata al Barocco, un evento che mira a promuovere l’identità italiana all’estero. La manifestazione, visitata da numerosi cittadini e studenti, mette in mostra opere e dettagli storici significativi. Tajani ha sottolineato l’importanza di diffondere il patrimonio culturale italiano attraverso gli istituti di cultura nel mondo. La mostra resterà aperta fino alla fine della settimana.
Un passaggio finale anche sull'alluvione in Romagna del 2023-2024: “Torno qui dopo una riunione che facemmo per aiutare le imprese romagnole, i ristori sono arrivati e si sta procedendo nelle giusta direzione" Nell'evento inaugurale in teatro Tajani ha preso la parola, assieme al presidente della Fondazione Maurizio Gardini, il sindaco Gian Luca Zattini e il presidente della Regione Michele de Pascale. Il ministro degli Esteri ha ricordato l'importanza della cultura “per far conoscere le nostre realtà imprenditoriali, la nostra identità all'estero, fondamentale per la nostra politica estera e per l'export che pesa per circa il 40% del Pil”.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Visita istituzionale del vicepremier Tajani a Forlì, la deputata Tassinari: "Una presenza che conferma la vicinanza alla Romagna"
Leggi anche: Il vicepremier Tajani atteso a Forlì: arriverà direttamente dal Board of Peace di WashingtonVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Riforme Ue, Tajani a Sky TG24: Con Germania rapporto forte; Il vicepremier Tajani atteso a Forlì: arriverà direttamente dal Board of Peace di Washington; Il plauso di Tajani: Proposte concrete, non è un board d’affari; Board of Peace, il vicepremier Tajani: Andrò io a Washington a rappresentare l'Italia.
Board of Peace, il vicepremier Tajani: Andrò io a Washington a rappresentare l'ItaliaIl ministro degli Esteri Antonio Tajani, giunto a Tirana, in Albania, ha confermato che sarà lui per l'Italia ad andare a Washington per la riunione del Board of Peace. Sarà lui a rappresentare l'Ital ... tgcom24.mediaset.it
Da Washington a Forlì. Il vicepremier Tajani atteso per incontrare simpatizzanti e aziendeIl ministro degli esteri e segretario nazionale di Forza Italia sarà accolto oggi alle 16 in municipio dai dirigenti locali del partito. In serata il confronto sulle sfide economiche delle imprese loc ... msn.com
Tajani, sarò a Stoccarda per il congresso della Cdu con Merkel In Albania per una riunione ministeriale sul Corridoio VIII. Il vicepremier Antonio Tajani ha affermato che dopo la tappa a Washington per il Board of Peace sarà anche a Stoccarda "per partecipar - facebook.com facebook
Board of Peace, il vicepremier Tajani: "Andrò io a Washington a rappresentare l'Italia" #boardofpeace x.com