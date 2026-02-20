Il vicepremier Tajani a Forlì | La grande mostra è una porta del sistema Italia per far conoscere la nostra identità all' estero

Il vicepremier Tajani ha partecipato a Forlì alla cerimonia di apertura di una mostra dedicata al Barocco, un evento che mira a promuovere l’identità italiana all’estero. La manifestazione, visitata da numerosi cittadini e studenti, mette in mostra opere e dettagli storici significativi. Tajani ha sottolineato l’importanza di diffondere il patrimonio culturale italiano attraverso gli istituti di cultura nel mondo. La mostra resterà aperta fino alla fine della settimana.

Un passaggio finale anche sull'alluvione in Romagna del 2023-2024: “Torno qui dopo una riunione che facemmo per aiutare le imprese romagnole, i ristori sono arrivati e si sta procedendo nelle giusta direzione" Nell'evento inaugurale in teatro Tajani ha preso la parola, assieme al presidente della Fondazione Maurizio Gardini, il sindaco Gian Luca Zattini e il presidente della Regione Michele de Pascale. Il ministro degli Esteri ha ricordato l'importanza della cultura “per far conoscere le nostre realtà imprenditoriali, la nostra identità all'estero, fondamentale per la nostra politica estera e per l'export che pesa per circa il 40% del Pil”.🔗 Leggi su Forlitoday.it

