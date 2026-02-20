Il viaggio insieme per l' autonomia

Da iltempo.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucilla Laccertosa, coordinatrice dei servizi di Medihospes, spiega che il progetto “dopo di noi” a Valmontone si basa su un approccio pratico: creare una casa condivisa dove le famiglie rafforzano i loro legami. La presenza di persone con disabilità e dei loro familiari favorisce un ambiente più vivo e solidale. L’iniziativa coinvolge anche attività quotidiane come la preparazione dei pasti e le uscite all’aperto. La casa diventa così un esempio di come l’autonomia può crescere attraverso esperienze concrete.

“Questo “dopo di noi” è un una casa viva, le dinamiche di una famiglia vengono rafforzate”. Lucilla Laccertosa, coordinatrice dei servizi socio-assistenziali di Medihospes racconta di un'iniziativa originale a Valmontone, nel distretto sociosanitario romano RM 5.6. Medihospes è una grande cooperativa sociale, 6000 soci e lavoratori assistono 20mila persone con oltre 5milioni di ore lavorative annue, e aderisce al Consorzio La Cascina.   “Lavoriamo in una coprogettazione” inizia Laccertosa, “un'ATI con la Fondazione Prendersi Cura, costituita da genitori con figli disabili, per garantire a dieci giovani adulti prestazioni sociali semi domiciliari, accesso al lavoro, tutta l'autonomia possibile e soprattutto restare nel proprio contesto evitando l'ingresso in una struttura di accoglienza”.🔗 Leggi su Iltempo.it

il viaggio insieme per l autonomia
© Iltempo.it - Il viaggio insieme per l'autonomia

Leggi anche: Misericordia e Comune insieme verso l’autonomia energetica green

Leggi anche: Country hopping, il nuovo trend viaggio per visitare più destinazioni insieme

Coltivare insieme un futuro migliore! ep6

Video Coltivare insieme un futuro migliore! ep6
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: San Valentino 2026: il 60% delle ricerche Airbnb è per viaggi di gruppo; Gaia, Oppo Reno 15 Series e Vogue insieme per scoprire l'anima più memorabile di ogni viaggio; Promemoria Auschwitz; Country hopping, il nuovo trend viaggio per visitare più destinazioni insieme.

il viaggio insieme perGaia, Oppo Reno 15 Series e Vogue insieme per scoprire l'anima più memorabile di ogni viaggioLa cantante è la protagonista di una speciale campagna per il travel camera phone scattata tra le meraviglie della Toscana ... vogue.it

Terzo Settore con associazioni giovani e scuole insieme per il progetto Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del PicenoUn diario di viaggio multimediale dei giovani del Piceno per valorizzare il patrimonio culturale, naturale e immateriale del Sud delle Marche in un percorso di narrazione che unisce entroterra e costa ... picenotime.it