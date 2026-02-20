Il viaggio insieme per l' autonomia
Lucilla Laccertosa, coordinatrice dei servizi di Medihospes, spiega che il progetto “dopo di noi” a Valmontone si basa su un approccio pratico: creare una casa condivisa dove le famiglie rafforzano i loro legami. La presenza di persone con disabilità e dei loro familiari favorisce un ambiente più vivo e solidale. L’iniziativa coinvolge anche attività quotidiane come la preparazione dei pasti e le uscite all’aperto. La casa diventa così un esempio di come l’autonomia può crescere attraverso esperienze concrete.
“Questo “dopo di noi” è un una casa viva, le dinamiche di una famiglia vengono rafforzate”. Lucilla Laccertosa, coordinatrice dei servizi socio-assistenziali di Medihospes racconta di un'iniziativa originale a Valmontone, nel distretto sociosanitario romano RM 5.6. Medihospes è una grande cooperativa sociale, 6000 soci e lavoratori assistono 20mila persone con oltre 5milioni di ore lavorative annue, e aderisce al Consorzio La Cascina. “Lavoriamo in una coprogettazione” inizia Laccertosa, “un'ATI con la Fondazione Prendersi Cura, costituita da genitori con figli disabili, per garantire a dieci giovani adulti prestazioni sociali semi domiciliari, accesso al lavoro, tutta l'autonomia possibile e soprattutto restare nel proprio contesto evitando l'ingresso in una struttura di accoglienza”.🔗 Leggi su Iltempo.it
