Il Venezuela ha approvato una legge di amnistia il 19 febbraio, poche settimane dopo aver catturato il presidente Nicolás Maduro. La decisione arriva sotto pressione degli Stati Uniti, che chiedevano libertà per i prigionieri politici. La legge mira a liberare numerosi oppositori incarcerati, molti dei quali avevano già passato mesi in detenzione senza processo. Tra le misure adottate, c’è anche la riduzione delle pene e la possibilità di tornare alla vita pubblica. La situazione politica nel paese resta tesa.

Centinaia di familiari dei detenuti accampati da settimane davanti alle principali prigioni del paese hanno seguito con trepidazione sui loro smartphone i passaggi finali dell’adozione della legge. Alcuni di loro avevano cominciato uno sciopero della fame, che hanno sospeso subito dopo l’annuncio. Secondo l’ong Foro penal, dalla caduta di Maduro sono stati liberati circa 450 prigionieri politici, ma più di seicento sono ancora dietro le sbarre. L’oppositore Juan Pablo Guanipa, rilasciato l’8 febbraio dopo nove mesi di detenzione per “cospirazione” e nuovamente arrestato due ore dopo e messo ai domiciliari, ha annunciato di essere finalmente libero.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il Venezuela adotta una legge di amnistia su pressione degli Stati Uniti

