Il Valorugby accende la passione | C’è tanto oltre la prima squadra

Facundo Panceyra Garrido, ex giocatore argentino di rugby e attuale direttore tecnico del Valorugby, ha portato entusiasmo in squadra. A 35 anni, dopo aver partecipato a una World Cup di rugby a sette con l’Argentina, si è trasferito a Reggio nel 2022. Nonostante abbia giocato solo due partite, ha conquistato il rispetto di compagni e allenatori con la sua esperienza e il suo spirito. Ora guida il club verso nuovi obiettivi, puntando a coinvolgere anche le giovani promesse del settore giovanile.

Facundo Panceyra Garrido, 35 anni, di Cordoba, è da due stagioni direttore tecnico del Valorugby. Una World Cup di rugby a sette giocata con l'Argentina, Panceyra Garrido è arrivato a Reggio come giocatore nel 2022, è riuscito a disputare appena due partite ma ha saputo farsi apprezzare per esperienza e qualità umane ed è stato rapidamente inserito nello staff tecnico. Nei suoi discorsi, pronunciati con la 'esse' dolce tipica del suo Paese (quella che ammalia le donne), ritornano sovente le parole 'aiuto', 'reciproco' e 'club', capisaldi di un modo molto argentino di vivere il rugby, fatto di valori e coesione.