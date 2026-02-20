Il torneo olimpico di hockey su ghiaccio potrebbe essere il migliore di tutti i tempi

Il torneo olimpico di hockey su ghiaccio ha attirato l’attenzione degli appassionati grazie a partite emozionanti e colpi di scena continui. La causa di questa eccitazione è la qualità delle squadre partecipanti, molte delle quali hanno mostrato un livello tecnico superiore rispetto alle edizioni precedenti. Durante le partite, i giocatori hanno dato il massimo, regalando spettacoli coinvolgenti agli spettatori presenti a Pechino. La competizione si rivela più intensa che mai, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori emozioni nelle prossime gare.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il meglio dell'hockey su ghiaccio è qui, alle Olimpiadi invernali 2026, anche grazie al ritorno delle superstar della NHL per la prima volta da Sochi 2014. Oggi venerdì 20 febbraio sono in programma le semifinali maschili, Canada-Finlandia e USA-Slovacchia, e domenica 22 febbraio all'Ice Hockey Arena di Santa Giulia si gioca la finalissima, con in campo i migliori giocatori al mondo. Per chi non avesse trovato i biglietti, nessun problema. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il torneo olimpico di hockey su ghiaccio potrebbe essere il migliore di tutti i tempi Olimpiadi 2026, ecco la nuova arena dell'hockey su ghiaccio a Milano Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il torneo olimpico di hockey è tornato rilevante; Italia - Svizzera di hockey maschile alle Olimpiadi: Quando gioca, programma e dove vedere i playoff; Hockey femminile e maschile alle Olimpiadi: come funziona la classifica dei gironi e chi passa il turno?; Italhockey letteralmente travolta dalla Finlandia (11-0): ora nel torneo olimpico degli azzurri un match per i playoff. Hockey ghiaccio, il tabellone maschile delle Olimpiadi: gli incroci dai quarti alla finaleSi è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta per quanto riguarda il torneo di hockey maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... oasport.it Il torneo olimpico di hockey è tornato rilevanteÈ iniziato mercoledì il torneo olimpico maschile di hockey su ghiaccio, l’unico sport di squadra tra quelli presenti alle Olimpiadi invernali. Questo torneo è molto atteso per due ragioni: quella più ... ilpost.it Brutta sconfitta per l'Italcembra, battuta 8 a 3 dal Canada nel penultimo incontro del round robin del torneo olimpico di Milano Cortina 2026. Non tutto però è perduto: per essere padroni del proprio destino nel guadagnare accesso alle semifinali, Amos Mosa - facebook.com facebook Hockey ghiaccio, la Slovacchia schianta la Germania e vola in semifinale nel torneo olimpico - x.com