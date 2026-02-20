Il tiktoker transgender Andrea Verde | Stavo morendo poi ho sentito battere il cuore di mio fratello La denuncia via social

Andrea Verde, noto tiktoker transgender, ha condiviso un episodio drammatico che riguarda la sua salute. Durante un momento difficile, ha sentito il battito del cuore di suo fratello, un dettaglio che gli ha dato speranza. Verde ha spiegato di aver vissuto una crisi grave e di aver avuto bisogno di aiuto immediato. La sua testimonianza, pubblicata sui social, punta il dito contro le inefficienze del sistema sanitario. La vicenda ha attirato molta attenzione tra i follower e i media online.