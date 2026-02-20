Il tiktoker transgender Andrea Verde | Stavo morendo poi ho sentito battere il cuore di mio fratello La denuncia via social
Andrea Verde, noto tiktoker transgender, ha condiviso un episodio drammatico che riguarda la sua salute. Durante un momento difficile, ha sentito il battito del cuore di suo fratello, un dettaglio che gli ha dato speranza. Verde ha spiegato di aver vissuto una crisi grave e di aver avuto bisogno di aiuto immediato. La sua testimonianza, pubblicata sui social, punta il dito contro le inefficienze del sistema sanitario. La vicenda ha attirato molta attenzione tra i follower e i media online.
INTERVISTA Jennifer Garner: "L'equilibrio tra maternità e lavoro è difficile. Perdi sempre un po' te stessa" Il content creator (76,5 milioni di mi piace su TikTok) si sfoga: "Non è possibile che le persone trans, se succede qualcosa durante il percorso, non hanno un punto di riferimento immediato" Il racconto di Andrea Verde, content creator transgender seguitissimo dai giovani, è da brividi. Pubblicato ieri 19 febbraio, il racconto di Verde è una vera e propria denuncia contro il sistema sanitario nazionale. “Sono due mesi che non mi si vede su questi schermi e oggi vi spiego il perché.🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Geolier a Saviano: “A Sanremo 2024 stavo morendo, Emanuele è fragile. Per la musica ho perso amici e istruzione”
Leggi anche: Geolier a Saviano: “A Sanremo 2024 stavo morendo, Emanuele è fragile. Per la musica ho perso amici e istruzione”Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Francesca De Poli rieletta presidente di Turismo Verde Padova Andrea Tiarca rieletto presidente di Dalla Terra alla tavola, La Spesa in campagna :) Buon lavoro, sempre dalla parte degli agricoltori - facebook.com facebook