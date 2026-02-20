Il tessile del deserto
Il tessile del deserto si riferisce alle grandi discariche di abiti usati abbandonate nel deserto, causate dall’accumulo di vestiti invenduti. Questi rifiuti sono stati visibili a lungo, creando un paesaggio insolito e inquietante. Le aziende di moda spesso smaltiscono qui le scorte invendute, lasciando montagne di tessuti che si sormontano nel caldo sole. Fino a qualche anno fa, queste discariche erano un fenomeno evidente e incontrollato. Ora, alcuni progetti cercano di intervenire per affrontare il problema.
America latina Montagne di abiti dismessi dal sistema globale dell’abbigliamento avvelenano le comunità e l’ambiente nell’Atacama cileno. Una discarica America latina Montagne di abiti dismessi dal sistema globale dell’abbigliamento avvelenano le comunità e l’ambiente nell’Atacama cileno. Una discarica «Enormi montagne di abiti dismessi sono rimaste per anni visibili a cielo aperto, fino a tre o quattro anni fa. Oggi, invece, la maggior parte viene interrata», racconta Teodoro Papic Ilaja, dirigente indigeno e da anni impegnato nella difesa delle comunità andine nel nord del Cile. Poi aggiunge: «Essere la discarica della moda mondiale non è solo una ferita ambientale, ma un’offesa profonda alla nostra terra e alla nostra identità». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Made in Italy, da Nola il distretto del tessile conquista FrancoforteMade in Italy, da Nola il distretto tessile si afferma a livello internazionale.
Leggi anche: Condannato a 5 anni per reati finanziari, scatta il blitz: in manette imprenditore del tessile
Bangladesh vs Egypt: The River Delta vs The Desert Nile
Argomenti discussi: Moda. L’altra faccia del Made in Italy è lo sfruttamento sistemico nelle filiere; TVS Motor Company: i modelli custom presentati al Rann Utsav 2026; Salt & Sky Graphics: TVS Rann Utsav unisce l'eredità del deserto con il DNA delle prestazioni.
Il raro spettacolo del deserto di Atacama fiorito dopo le piogge ti lascerà senza fiatoIl Deserto di Atacama, conosciuto come il luogo più arido della Terra, è stato recentemente protagonista di un fenomeno raro e spettacolare: la comparsa di migliaia di fiori selvatici dopo insperati ... greenme.it
Questo progetto dà una seconda vita agli abiti abbandonati nel Deserto di Atacama (e li puoi comprare gratis)Il lato oscuro della moda si chiama Deserto di Atacama. Nel nord del Cile, uno degli ecosistemi più aridi e suggestivi del pianeta si è trasformato nel più grande cimitero tessile del mondo. Ogni anno ... greenme.it
Tessuti Miccione. Anastacia · I'm Outta Love. Il Filo del Discorso: l'arte del movimento. Ci sono tessuti che sembrano vivi. Il nostro Diletta Fil Coupé è uno di questi. Ispirato alle forme organiche della natura – le onde del mare, le dune del deserto – questo tes facebook