Il tessile del deserto si riferisce alle grandi discariche di abiti usati abbandonate nel deserto, causate dall’accumulo di vestiti invenduti. Questi rifiuti sono stati visibili a lungo, creando un paesaggio insolito e inquietante. Le aziende di moda spesso smaltiscono qui le scorte invendute, lasciando montagne di tessuti che si sormontano nel caldo sole. Fino a qualche anno fa, queste discariche erano un fenomeno evidente e incontrollato. Ora, alcuni progetti cercano di intervenire per affrontare il problema.

America latina Montagne di abiti dismessi dal sistema globale dell’abbigliamento avvelenano le comunità e l’ambiente nell’Atacama cileno. Una discarica America latina Montagne di abiti dismessi dal sistema globale dell’abbigliamento avvelenano le comunità e l’ambiente nell’Atacama cileno. Una discarica «Enormi montagne di abiti dismessi sono rimaste per anni visibili a cielo aperto, fino a tre o quattro anni fa. Oggi, invece, la maggior parte viene interrata», racconta Teodoro Papic Ilaja, dirigente indigeno e da anni impegnato nella difesa delle comunità andine nel nord del Cile. Poi aggiunge: «Essere la discarica della moda mondiale non è solo una ferita ambientale, ma un’offesa profonda alla nostra terra e alla nostra identità». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

