Il tempo che danza | il calendario cinese tra astronomia filosofia e destino

Il calendario cinese segna l’arrivo del nuovo anno, un evento che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo. Questa celebrazione si basa su antiche tradizioni che uniscono astronomia, filosofia e credenze sul destino. Ogni anno, la data cambia, seguendo il ciclo lunare, e il festeggiamento dura diversi giorni. Le famiglie preparano cibi speciali, accendono fuochi d’artificio e si scambiano doni. La festa rappresenta un momento di rinnovamento e di speranza per il futuro. La prossima celebrazione è prevista tra poche settimane.

C'è un momento, ogni anno, in cui una parte del mondo si ferma per salutare un nuovo inizio che non coincide con il primo gennaio. Accade tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio, quando la Luna si fa nuova per la seconda volta dopo il solstizio d'inverno e il calendario lunisolare cinese segna il passaggio a un anno nuovo, portando con sé un animale simbolico, un elemento filosofico e un'energia specifica che — secondo la tradizione — permea ogni cosa vivente per i dodici mesi successivi. Quello che noi occidentali chiamiamo comunemente "oroscopo cinese" è, in realtà, la superficie visibile di un sistema straordinariamente elaborato, che intreccia astronomia osservativa, cosmologia taoista e millenni di pratica culturale.