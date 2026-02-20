Il Teatro Sociale cerca un nuovo volto social per i progetti under30

Il Teatro Sociale di Como ha lanciato una chiamata aperta dopo aver riscontrato la mancanza di un volto social dedicato ai progetti under30 e alle iniziative con associazioni locali. L’obiettivo è coinvolgere un giovane per promuovere le attività sui social media e rafforzare il dialogo con il pubblico più giovane. La scelta nasce dall’esigenza di rendere più dinamici e coinvolgenti gli sforzi di comunicazione. La selezione si rivolge a chi ha passione per il mondo dello spettacolo e capacità di raccontare storie sui social.

Il Teatro Sociale di Como apre una call per selezionare il nuovo volto social dei progetti under30 e di quelli realizzati in collaborazione con le associazioni e altre realtà del territorio. Da diversi anni, l'obiettivo del Teatro Sociale di Como è quello di stimolare l'interesse per eventi culturali e attività artistiche tra i giovani under30, coinvolgendoli attivamente e offrendo loro opportunità di formazione, svago e partecipazione alla vita culturale della città. Il Teatro infatti ogni anno attiva collaborazioni e co-progettazioni con diverse associazioni giovanili del territorio, già attive dal punto di vista sociale e culturale.

