Il soldatino sperduto Da rifiuto a testimonial

Un soldatino di plastica degli anni ’80, abbandonato e ritrovato sulla spiaggia, rappresenta il fatto principale. La causa potrebbe essere il passaggio delle onde che l’ha portato a riva, dopo essere stato perso chissà come. L’oggetto, ormai rovinato dal sale e dal tempo, è diventato un simbolo inatteso. Ora il soldatino ha una nuova vita: è stato scelto come testimonial per un progetto di sensibilizzazione ambientale. La sua storia dimostra come un oggetto dimenticato possa assumere un nuovo significato.

L'immagine emblematica è quella di un soldatino di plastica probabilmente risalente agli anni '80. E' stato perduto chissà come, finito in mare, restituito dalle onde sulla spiaggia. Ha smesso di combattere battaglie di fantasia, non ha la poesia che Hans Christian Andersen dette al suo commilitone di piombo con una gamba sola, innamorato della ballerina di carta. Il soldatino azzurro è un rifiuto, ma con uno scopo nobile: è diventato il testimonial di un progetto contro l'inquinamento marino che i volontari del Gamps insieme al Cnr stanno portando avanti. L'iniziativa vedrà protagonisti anche gli studenti dell'Istituto Superiore Russell-Newton, impegnati in un percorso di studio che unisce la memoria del passato geologico alle urgenze ambientali del presente.