Il sogno per la panchina è stato svelato assalto a Klopp

Jurgen Klopp, noto per aver lasciato il Liverpool nel 2024, è al centro di voci che lo collegano a un possibile ritorno in panchina. Attualmente si dedica alle attività con Red Bull, ma il suo nome circola tra le società che cercano un allenatore di esperienza. Molti osservatori notano come il suo stile e le sue vittorie lo rendano un candidato desiderato. La sua disponibilità potrebbe cambiare presto le carte in tavola nel calcio europeo.

Attualmente coordinatore delle attività calcistiche per conto di Red Bull, Jurgen Klopp è lontano da una panchina dal 2024, quando terminò la sua avventura alla guida del Liverpool. Il tecnico tedesco, dopo la fine della sua avventura alla guida dei Reds, affermò di non voler più allenare in Premier League per il suo forte legame con la squadra inglese. Klopp è finito nel mirino di una rivale del Liverpool (Ansa Foto) – calciomercato.it Nelle scorse ore, Talksport ha rivelato che, una volta terminata l’avventura di Klopp al Liverpool, i rivali di sempre del Manchester United avrebbero preso contatti con Jurgen Klopp, così come il Chelsea.🔗 Leggi su Calciomercato.it

