Il segreto della nuova Ferrari SF-26 Più velocità con una nuova ala

Il nome Ferrari e la causa della grande attesa: la presentazione della SF-26 si avvicina. La scuderia lavora intensamente in Bahrain, dove i test permettono di migliorare le nuove monoposto prima dell’esordio a Melbourne tra due settimane. Charles Leclerc ha commentato che molti team preferiscono nascondere le carte, mantenendo il riserbo su eventuali sorprese. La Ferrari si concentra sullo sviluppo di un’ala innovativa, cercando di ottenere vantaggi di velocità e maneggevolezza. La sfida si gioca anche tra gli stessi costruttori, pronti a svelare i propri segreti.

A due settimane dal via della nuova rivoluzionaria stagione di Formula che avverrà a Melbourne, i team stanno mettendo a punto le nuove macchine nei test di questi giorni in Bahrain, anche se come ha detto Charles Leclerc l’impressione è che molti si stiano nascondendo per poi tirare fuori l’asso nella manica nel momento che conta. L’ultima giornata di test a Sakhir ha messo in evidenza il giovanissimo Kimi Antonelli che ha ottenuto il miglior tempo davanti alla Mc Laren di Piastri. La Mercedes alla luce dei tempi ottenuti sembra il team più avanti nello sviluppo della macchina e lo stesso Antonelli ho detto di sperare di poter essere considerato favorito.🔗 Leggi su Panorama.it

