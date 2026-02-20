Il maltempo di domenica ha causato il rinvio di molte partite di calcio, tra cui quella del San Giusto. La forte pioggia ha reso il campo impraticabile, costringendo gli organizzatori a spostare l’incontro. Gli atleti dovranno attendere alcune settimane per scendere in campo. Questa variazione potrebbe influenzare la posizione in classifica e le strategie delle squadre. I tifosi aspettano di conoscere le nuove date, mentre gli allenatori pianificano già le prossime mosse. La ripresa del campionato sembra ancora più incerta.

Il maltempo dello scorso fine settimana ha portato al rinvio di molteplici partite, che saranno recuperate nel corso delle prossime settimane (e potrebbero modificare non poco l’attuale classifica ). Intanto, oggi prenderà il via la ventesima giornata del campionato di Terza categoria. E l’anticipo del venerdì propone un incontro interessante: stasera il San Giusto primo in classifica in tandem con il Paperino San Giorgio (che però ha una gara in meno) potrebbe issarsi momentaneamente al vertice in solitaria, a patto di battere il rampante Peretola a Firenze nella gara che inizierà alle 21. Il PSG potrà replicare domani: alle 15, la banda Betti sfiderà a Campi Bisenzio il Montepiano e parte con i favori del pronostico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il San Giusto in campo. Per sognare ancora

