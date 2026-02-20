Il riscatto dell’Ariete C’è l’occasione Albenga

Da lanazione.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ariete ha deciso di reagire dopo la sconfitta a Pontedera, cercando di riscattarsi già domani contro Albenga. La squadra si prepara a tornare sul campo di San Paolo alle 18, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi ai playoff. I giocatori sono determinati a mettere in pratica i miglioramenti mostrati durante gli allenamenti. La partita rappresenta un’occasione importante per dimostrare la volontà di risalire dopo un momento difficile. I tifosi sono pronti a sostenere la squadra in questa sfida decisiva.

Parola d’ordine: rialzare subito la testa in serie B2 femminile. L’ Ariete, archiviata la delusione di Pontedera, domani alle 18 (palazzetto di San Paolo, arbitri Gennari e Verzoni) torna a giocare tra le mura amiche per riprendere la sua corsa verso i play off. Ad attenderla il match contro una squadra insidiosa che all’andata, grazie soprattutto ad una grande difesa, ha saputo imporsi per 3-1. Albenga, appunto l’avversaria di questo turno, è, come Prato, reduce da un quinto set amaro. Il 2-3 casalingo contro Empoli relega al momento le liguri al terzultimo posto in graduatoria e quindi a rischio retrocessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il riscatto dell8217ariete c8217232 l8217occasione albenga
© Lanazione.it - Il riscatto dell’Ariete. C’è l’occasione Albenga

Leggi anche: L’Ambra colleziona errori. Sfuma l’occasione riscatto

Leggi anche: Sci alpino, Gigante maschile Olimpiadi in diretta: ultima occasione per Odermatt, Vinatzer cerca il riscatto

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il riscatto dell’Ariete. C’è l’occasione Albenga; Ariete per il riscatto: a Prato è attesa Albenga; Oroscopo Paolo Fox oggi, lunedì 16 febbraio 2026, da Ariete a Cancro: Gemelli, quante tensioni!; Paolo Fox Oroscopo di domani, Sabato 14 febbraio 2026.

il riscatto dell arieteIl riscatto dell’Ariete. C’è l’occasione AlbengaParola d’ordine: rialzare subito la testa in serie B2 femminile. L’ Ariete, archiviata la delusione di Pontedera, domani alle 18 (palazzetto di San Paolo, arbitri Gennari e Verzoni) torna a giocare tr ... lanazione.it

Oroscopo della Smorfia di oggi 18 gennaio 2026, Ariete tra festa e tradizioneL'oroscopo di oggi per l'Ariete ospita una simbologia densa di significato: il numero 20 della Smorfia napoletana, ovvero ‘a festa. Questo numero, radicato nella tradizione partenopea, evoca immagini ... it.blastingnews.com