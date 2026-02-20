Il riscatto dell’Ariete C’è l’occasione Albenga

L'Ariete ha deciso di reagire dopo la sconfitta a Pontedera, cercando di riscattarsi già domani contro Albenga. La squadra si prepara a tornare sul campo di San Paolo alle 18, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi ai playoff. I giocatori sono determinati a mettere in pratica i miglioramenti mostrati durante gli allenamenti. La partita rappresenta un’occasione importante per dimostrare la volontà di risalire dopo un momento difficile. I tifosi sono pronti a sostenere la squadra in questa sfida decisiva.

Parola d’ordine: rialzare subito la testa in serie B2 femminile. L’ Ariete, archiviata la delusione di Pontedera, domani alle 18 (palazzetto di San Paolo, arbitri Gennari e Verzoni) torna a giocare tra le mura amiche per riprendere la sua corsa verso i play off. Ad attenderla il match contro una squadra insidiosa che all’andata, grazie soprattutto ad una grande difesa, ha saputo imporsi per 3-1. Albenga, appunto l’avversaria di questo turno, è, come Prato, reduce da un quinto set amaro. Il 2-3 casalingo contro Empoli relega al momento le liguri al terzultimo posto in graduatoria e quindi a rischio retrocessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il riscatto dell’Ariete. C’è l’occasione Albenga Leggi anche: L’Ambra colleziona errori. Sfuma l’occasione riscatto Leggi anche: Sci alpino, Gigante maschile Olimpiadi in diretta: ultima occasione per Odermatt, Vinatzer cerca il riscatto Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il riscatto dell’Ariete. C’è l’occasione Albenga; Ariete per il riscatto: a Prato è attesa Albenga; Oroscopo Paolo Fox oggi, lunedì 16 febbraio 2026, da Ariete a Cancro: Gemelli, quante tensioni!; Paolo Fox Oroscopo di domani, Sabato 14 febbraio 2026. Il riscatto dell’Ariete. C’è l’occasione AlbengaParola d’ordine: rialzare subito la testa in serie B2 femminile. L’ Ariete, archiviata la delusione di Pontedera, domani alle 18 (palazzetto di San Paolo, arbitri Gennari e Verzoni) torna a giocare tr ... lanazione.it Oroscopo della Smorfia di oggi 18 gennaio 2026, Ariete tra festa e tradizioneL'oroscopo di oggi per l'Ariete ospita una simbologia densa di significato: il numero 20 della Smorfia napoletana, ovvero ‘a festa. Questo numero, radicato nella tradizione partenopea, evoca immagini ... it.blastingnews.com Preso dall’entusiasmo del bellissimo “la grazia” ieri sera su Netflix ho guardato Parthenope. Ma a qualcuno di voi è piaciuto Per me nella top ten dei film italiani più brutti di sempre con i mitologici “Alex l’ariete”, “Jolly blue” e “Troppo belli” - facebook.com facebook