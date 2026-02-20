Pegah Moshir Pour, attivista iraniana, sta attirando l’attenzione internazionale con le sue testimonianze sul regime di Teheran, accusato di repressione e violenze contro le donne. La sua voce, chiara e determinata, dà forza alle proteste che chiedono libertà e diritti. In Italia, la sua presenza alimenta il dibattito pubblico sulle ingiustizie in Iran. La sua testimonianza contribuisce a mantenere alta l’attenzione sulla situazione nel paese.

Pegah Moshir Pour sta facendo parlare di sé in tutto il mondo. Con la sua voce, gentile e potente, tiene vivo in Italia il dibattito sui diritti delle donne iraniane. Pegah è nata in Iran nel 1990 e si è trasferita in Italia con la famiglia quando aveva nove anni. È cresciuta tra le storie del Libro dei Re e i versi della Divina Commedia. Ha scritto “La notte sopra Teheran” con Garzanti e “Teheran" per Paesi Edizioni. Dalle sue parole traspare tutta la sua passione per il popolo iraniano, le sue donne, i giovani, e la loro lotta per la libertà e l’emancipazione dal potere crudele e oppressivo del regime teocratico degli ayatollah.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Il regime di Teheran uccide perché non ha più consenso”

Leggi anche: Perché senza Maduro il regime di Teheran si sente più vulnerabile

Leggi anche: Perché a Teheran c'è chi teme l'accordo tra il regime degli ayatollah e gli Usa

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.