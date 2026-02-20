Il rapporto UAP del Pentagono Obama e gli alieni | facciamo chiarezza

Il nuovo rapporto del Pentagono sugli UAP (Unidentified Aerial Phenomena, “fenomeni aerei non identificati”, in precedenza UFO, Unidentified Flying Objects, “oggetti volanti non identificati”), e cioè gli oggetti o fenomeni osservati nei cieli senza spiegazione immediata, è molto meno eccitante di quanto suggeriscano i titoli. La grande maggioranza degli avvistamenti ha spiegazioni convenzionali: droni, palloni, riflessi, errori dei sensori, fenomeni atmosferici e chi più ne ha più ne metta (anzi no, li hanno già messi tutti). C’è quindi una minoranza non spiegabile, penserà qualcuno. Sì, semplicemente perché non ci sono prove.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: “Gli alieni esistono”: la frase di Obama fa il giro del mondo, ma la verità è un’altra

Leggi anche: Obama choc: “Gli alieni esistono”, poi chiarisce

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L’annuncio di Trump sugli UFO: Pubblicherò i file su alieni e UAP; Sono reali, ma non li ho visti, l’uscita di Obama sugli alieni, poi la retromarcia su Instagram: cosa ci dice davvero la scienza; Trump cube al Pentagono di rilasciare file sugli UFO e vita aliena ed extraterrestre; Barack Obama chiarisce che gli alieni sono reali dopo il commento diffuso online, insiste che non ci sono prove che sia stato contattato da extraterrestri mentre era presidente degli Stati Uniti.

L’annuncio di Trump sugli UFO: «Pubblicherò i file su alieni e UAP»Il presidente degli Stati Uniti istruisce il Pentagono. Pronto il processo di identificazione. La polemica con Obama, che aveva detto: «Gli alieni sono reali» L'articolo L’annuncio di Trump sugli UFO: ... msn.com

Il Pentagono sta valutando la possibilità di porre fine al suo rapporto con Anthropic, la società di IA che promuove un modello AI etico, a causa della sua insistenza nel mantenere alcune restrizioni su come l’esercito Usa utilizza i suoi modelli x.com

L'esercito americano si è messo "in posizione" per un possibile attacco all'Iran. Lo riferiscono funzionari del Pentagono e della Casa Bianca al New York Times precisando che Donald Trump non ha ancora preso una decisione su come procedere. Per seguir - facebook.com facebook