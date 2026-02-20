Il rapporto tra Frederik X e la Groenlandia

Frederik X ha trascorso gran parte della sua vita a mantenere stretti legami con la Groenlandia. La sua passione per l’isola si è tradotta in numerosi viaggi e iniziative che hanno coinvolto le comunità locali. La sua presenza costante ha portato a progetti di sviluppo e tutela delle terre ghiacciate, dimostrando un interesse personale e diretto. La relazione tra il sovrano e la Groenlandia resta thus un elemento fondamentale della sua storia.

Per Frederik X, la Groenlandia non è mai stata solo una porzione del suo Regno, ma una vera e propria parte della sua vita. Lo scorso mercoledì pomeriggio il Sovrano è atterrato a Nuuk, la capitale groenlandese, per una visita ufficiale dal forte valore simbolico, arrivata in un momento di tensioni internazionali sull’isola artica. Ad accoglierlo sulla pista c’erano il Primo Ministro Jens-Frederik Nielsen e il Presidente del Parlamento, Kim Kielsen, mentre poco distante alcuni sostenitori sventolavano la bandiera groenlandese. Il primo impegno è stato un pranzo presso la storica Hans Egede House, costruita nel 1728 e oggi sede dei ricevimenti del governo, prima di un programma fitto di appuntamenti che lo ha portato a incontrare studenti di una scuola superiore di Nuuk e l’Arctic Command, il comando militare responsabile della sicurezza dell’Artico.🔗 Leggi su Dilei.it

