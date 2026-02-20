Il punto nascita di Montevarchi per ora è salvo | via all’approfondimento istruttorio

Il ministro Schillaci ha confermato che il punto nascita di Montevarchi rimarrà aperto, dopo aver inviato una risposta ufficiale. La decisione arriva in seguito a una lunga discussione e a un'istruttoria approfondita, che ha coinvolto anche la Regione Toscana. Eugenio Giani ha annunciato che ora si può proseguire con i controlli senza preoccupazioni. Il Comune ha pianificato incontri con i medici e le associazioni locali per definire le prossime mosse. La stabilità del reparto ha suscitato sollievo tra i residenti.

MONTEVARCHI – È arrivata la risposta del ministro Schillaci sul punto nascita di Montevarchi. "E la lettera – spiega il presidente della Toscana Eugenio Giani, rivolto ai giornalisti – ci dà un po' di respiro". Nessuna ulteriore deroga al momento è stata concessa. Il ministro ha anche chiuso sulla proposta, avanzata a gennaio dal presidente Giani, di scendere sotto i cinquecento parti l'anno (fino magari a quattrocento) come criterio generale per fissare la soglia minima di un punto nascita di primo livello (e mille per il secondo livello). Il ministero si è detto però disponibile "ad un approfondimento istruttorio", tenuto conto della congestione del traffico dal Valdarno verso Arezzo e dei lavori di manutenzione stradali ed autostradali in corso nell'area.