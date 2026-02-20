Il procuratore di Cagliari Patronaggio | Il governo non può orientare le sentenze a piacimento
Il procuratore di Cagliari, Patronaggio, ha spiegato che il governo non può influenzare le decisioni dei giudici. La sentenza sulla Sea Watch, secondo lui, è normale e non diversa da altre, anche se ha attirato molta attenzione perché coinvolge un nome noto. Patronaggio ha sottolineato che i giudici devono mantenere la loro autonomia e che le decisioni si basano esclusivamente sulla legge. La questione resta al centro del dibattito pubblico, anche grazie alle parole del procuratore.
«Quella su Sea Watch è una normale sentenza, ha fatto scalpore solo perché il ricorrente non si chiama Mario Rossi. Il tema principale è che l'esecutivo non può pretendere di orientare le sentenze secondo i suoi disegni», dice Luigi Patronaggio. Oggi procuratore generale di Cagliari, è stato per lunghi anni pm anti-mafia a Palermo. Ha seguito da vicino la vicenda dei soccorsi nel Mediterraneo durante gli anni infuocati dei "porti chiusi", quando era procuratore ad Agrigento. Qui ha ordinato l'arresto di Carola Rackete dopo l'ingresso a Lampedusa nel giugno 2019 e poi risolto lo stallo della Open Arms sequestrando il mezzo e disponendo lo sbarco di naufraghi ed equipaggio.
Pg Cagliari, 'in sentenza Sea Watch nessun tema di carattere politico'. Patronaggio: 'Non è differente da chi si vede sequestrata una automobile dai vigili'
