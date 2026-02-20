Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 20 Febbraio 2026 si attesta a 0,108 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (19 Febbraio 2026), si osserva che il prezzo minimo è stato di 0,093 €kWh e il massimo di 0,128 €kWh. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate essere le ore 2 e 14, mentre il picco di prezzo si è registrato alle ore 9 e 19. Queste informazioni sono fondamentali per chi desidera ottimizzare i propri consumi energetici, scegliendo le fasce orarie più convenienti. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 20022026 0,108 -0,004 19022026 0,112 -0,001 18022026 0,113 +0,010 17022026 0,103 -0,011 16022026 0,114 +0,019 15022026 0,095 -0,013 14022026 0,108 -0,001 13022026 0,109 -0,006 12022026 0,115 +0,005 11022026 0,120 -0,007 10022026 0,128 +0,009 09022026 0,137 -0,022 08022026 0,115 +0,003 07022026 0,112 -0,014 06022026 0,126 -0,004 05022026 0,129 -0,006 04022026 0,135 -0,004 03022026 0,139 +0,001 02022026 0,140 +0,023 01022026 0,118 -0,014 31012026 0,132 -0,008 30012026 0,139 -0,007 29012026 0,146 -0,003 28012026 0,150 +0,001 27012026 0,149 +0,021 26012026 0,128 -0,010 25012026 0,138 -0,020 24012026 0,158 -0,001 23012026 0,159 +0,007 22012026 0,152 -0,007 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Febbraio 2026 0,119 Gennaio 2026 0,133 Dicembre 2025 0,115 Novembre 2025 0,117 Ottobre 2025 0,111 Settembre 2025 0,109 Agosto 2025 0,109 Luglio 2025 0,113 Giugno 2025 0,112 Maggio 2025 0,094 Aprile 2025 0,100 Marzo 2025 0,121 Febbraio 2025 0,140 Andamento del PUN.🔗 Leggi su Quifinanza.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: PUN luce oggi: qual è il valore a febbraio 2026?; Luce e gas, il prezzo all’ingrosso aumenta: è il momento di bloccare il costo?; Energia, in aumento il prezzo unico nazionale: ecco perché e cosa cambia; PUN Selectra luce e PSV gas 18 febbraio: la luce cresce del 5%.

Luce e gas, il prezzo all’ingrosso aumenta: è il momento di bloccare il costo?Il PUN è salito sin dall’inizio dell’anno e si mantiene stabilmente sopra ai livelli registrati a fine 2025. Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una ... key4biz.it

Energia, in aumento il Prezzo unico nazionale: ecco perché e cosa cambia per le bolletteLeggi su Sky TG24 l'articolo Energia, in aumento il Prezzo unico nazionale: ecco perché e cosa cambia per le bollette ... tg24.sky.it

Il prezzo del gas al #TTF oggi ha toccato nuovamente i 30 €/MWh... goodnews... I permessi di emissione ETS invece si aggirano sui 68 €/tCO2. x.com

ATTENZIONE: prezzo aggiornato Nel video senti €41.000, ma oggi questa casa è tua a €38.000. Un’opportunità concreta, pronta per essere colta. Contattaci subito per informazioni e appuntamenti. Tecnocasa Studio Via Giacomo Matteotti, 64, 51015 M - facebook.com facebook