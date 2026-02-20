Il presidente polacco ha messo il veto alla riforma della giustizia
Il presidente polacco ha bloccato la riforma della giustizia, sostenendo che minaccia l’indipendenza dei giudici. La proposta del governo di Tusk mirava a riorganizzare il sistema giudiziario, ma il capo dello Stato ha deciso di mettere un freno, ritenendo che le modifiche avrebbero potuto compromettere l’equilibrio tra poteri. La decisione ha generato tensioni nelle istituzioni e ha complicato i rapporti con l’Unione Europea, che spinge per una riforma più trasparente. La discussione continua senza una soluzione immediata.
Voluta dal governo europeista di Donald Tusk per restituire indipendenza alla magistratura, ribaltando le riforme di direzione opposta fatte dall'estrema destra di cui il presidente fa parte A quella del 2017 erano seguite diverse riforme che di fatto avevano permesso a Diritto e Giustizia di controllare la magistratura e i tribunali polacchi: su tutte la creazione di una commissione disciplinare interna alla Corte costituzionale che aveva come obiettivo sanzionare i giudici ritenuti eccessivamente politicizzati. Le riforme erano state giudicate da molti, compresa la Corte europea dei diritti umani e la Corte di giustizia dell’Unione Europea, incompatibili con la separazione dei poteri su cui si basano le democrazie, ed erano diventate la ragione principale di uno scontro istituzionale con l’Unione. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Leggi anche: Tajani ha scelto: sarà Mulè il coordinatore della campagna referendaria per il sì alla riforma della giustizia
Lula ha messo il veto sulla legge per ridurre la pena a BolsonaroIl presidente brasiliano Lula da Silva ha deciso di porre il veto sulla legge che avrebbe ridotto la pena del suo predecessore, Jair Bolsonaro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il dibattito sulla deterrenza nucleare europea riprende piede tra minaccia russa e incertezze USA; Polonia sotto attacco: una nuova faglia geopolitica; La Polonia ha bisogno del nucleare – presidente; Il presidente polacco sfida Tusk sull'adesione al Board of Peace.
Il presidente polacco ha messo il veto alla riforma della giustiziaVoluta dal governo europeista di Donald Tusk per ribaltare le decisioni del governo precedente, guidato dall'estrema destra di cui il presidente fa parte ... ilpost.it
Il presidente polacco cancella incontro con Orban dopo la sua visita a MoscaIl presidente polacco, il conservatore Karol Nawrocki, ha ceduto alla fine alla critiche del primo ministro Donald Tusk ed ha cancellato il previsto incontro con Viktor Orban, dopo la controversa ... iltempo.it
Polonia: Svolta Nucleare Le dichiarazioni di Nawrocki Il Presidente polacco Karol Nawrocki scuote il panorama della sicurezza europea. In un'intervista rilasciata a Polsat News, il capo di Stato ha rotto i tabù diplomatici parlando apertamente della neces facebook
Ho incontrato oggi a Milano il Presidente della Repubblica di Polonia, @NawrockiKn. Il colloquio ha confermato l’eccellente stato delle relazioni bilaterali e la solidità del partenariato tra Roma e Varsavia. Nel corso del confronto, abbiamo approfondito la coop x.com