il presidente polacco ha messo il veto alla riforma della giustizia

Il presidente polacco ha bloccato la riforma della giustizia, sostenendo che minaccia l’indipendenza dei giudici. La proposta del governo di Tusk mirava a riorganizzare il sistema giudiziario, ma il capo dello Stato ha deciso di mettere un freno, ritenendo che le modifiche avrebbero potuto compromettere l’equilibrio tra poteri. La decisione ha generato tensioni nelle istituzioni e ha complicato i rapporti con l’Unione Europea, che spinge per una riforma più trasparente. La discussione continua senza una soluzione immediata.

Voluta dal governo europeista di Donald Tusk per restituire indipendenza alla magistratura, ribaltando le riforme di direzione opposta fatte dall'estrema destra di cui il presidente fa parte A quella del 2017 erano seguite diverse riforme che di fatto avevano permesso a Diritto e Giustizia di controllare la magistratura e i tribunali polacchi: su tutte la creazione di una commissione disciplinare interna alla Corte costituzionale che aveva come obiettivo sanzionare i giudici ritenuti eccessivamente politicizzati. Le riforme erano state giudicate da molti, compresa la Corte europea dei diritti umani e la Corte di giustizia dell’Unione Europea, incompatibili con la separazione dei poteri su cui si basano le democrazie, ed erano diventate la ragione principale di uno scontro istituzionale con l’Unione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

