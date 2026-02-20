Il preoccupato Sì da sinistra di Pombeni nel mare di veleni

Il professor Paolo Pombeni, noto storico e politologo, esprime preoccupazione per il clima politico attuale, che definisce un “mare di veleni”. La causa principale è l’intensificarsi delle polemiche tra le forze di sinistra, alimentate da tensioni interne e discorsi accesi sui social media. Pombeni osserva con attenzione l’atmosfera tesa che si respira in vista del referendum, sottolineando come questa situazione rischi di ostacolare un confronto civile. La crisi politica si manifesta chiaramente nelle discussioni quotidiane e nei dibattiti pubblici.

"Mi pare si stia mettendo a rischio la cultura istituzionale di questo paese. E sottolineo: non sto parlando di rischio per la democrazia, come dice invece chi, non avendo idee, per fare polemica mette in campo i primi idoli che passano per strada. Quello che abbiamo di fronte oggi è invece un grave problema di cultura istituzionale”, dice Pombeni Mattarella non è Gratteri. Appunti per i sostenitori del No al referendum Un panorama sconfortante si apre davanti allo sguardo pre-referendario del professor Paolo Pombeni, storico, politologo e direttore della rivista Il Mulino, pilastro della sinistra bolognese e non solo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

