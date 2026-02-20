Il Policlinico Gemelli si conferma in prima linea contro il Parkinson

Nel 1996, il Policlinico Gemelli ha eseguito il primo impianto di stimolazione cerebrale per il Parkinson in Italia, un passo importante contro la malattia. Questa innovazione ha aiutato molti pazienti a migliorare la qualità di vita. Oggi, a distanza di oltre 30 anni, il centro continua a sviluppare nuove tecniche e a perfezionare le terapie. La ricerca e l’assistenza si concentrano su soluzioni sempre più efficaci. Il Gemelli rimane un punto di riferimento nel trattamento di questa patologia.

Dalle nuove tecnologie alle ricerche, da trent'anni a questa parte l'ospedale romano resta un punto d'eccellenza nella cura e nella ricerca della patologia "L'evoluzione tecnologica degli ultimi decenni ci consente oggi di personalizzare l'effetto della stimolazione nel singolo paziente. Oggi siamo uno dei centri italiani che impianta il maggior numero di pazienti, in media una trentina l'anno. Abbiamo in follow up oltre 300 pazienti portatori di stimolatori cerebrali; per loro è stato creato anche un apposito percorso clinico assistenziale che valuta l'eleggibilità a questo trattamento e che li segue nel tempo con un'équipe multidisciplinare" - commenta la dottoressa Carla Piano, docente di Neurologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dirigente medico della UOC di Neurologia della Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS, diretta dal professor Paolo Calabresi, ordinario di Neurologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e pioniere degli studi sull'alfa-sinucleina nel Parkinson.