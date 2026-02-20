Il Piemonte protagonista a Slow Wine Fair | tra gli espositori anche una cantina novarese

Il Piemonte partecipa alla Slow Wine Fair di Bologna, causa l'importanza crescente del vino sostenibile nella regione. Tra gli espositori, spicca una cantina di Novara che presenta le sue nuove etichette biologiche. La manifestazione, in programma dal 22 al 24 febbraio 2026, attira produttori e appassionati da tutta Italia, desiderosi di scoprire vini autentici e naturali. La presenza di questa cantina dimostra l’impegno del Piemonte nel promuovere pratiche agricole rispettose dell’ambiente. La fiera continua a essere un punto di riferimento per il settore vinicolo.

Sono oltre 140 le cantine piemontesi che esporranno alla fiera dedicata al vino buono e giusto, organizzata da Slow Food dal 22 al 24 febbraio a Bologna Anche quest'anno il Piemonte è tra i protagonisti della quinta edizione di Slow Wine Fair, la manifestazione dedicata al vino buono, pulito e giusto che si svolge a Bologna dal 22 al 24 febbraio 2026. Organizzata da BolognaFiere con la direzione artistica di Slow Food, per la seconda volta in contemporanea con Sana Food, quest'anno riunisce oltre 1100 espositori provenienti da 27 Paesi e da tutte le regioni italiane intorno al tema della giustizia sociale nel mondo del vino.🔗 Leggi su Novaratoday.it

