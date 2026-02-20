Il Pg di Napoli | Grati a Mattarella in sue parole passaggi fondamentali

Il procuratore generale di Napoli cita le parole di Mattarella, attribuendogli un ruolo chiave nel ribadire il rispetto per la magistratura. La dichiarazione si concentra su tre punti essenziali: il ruolo del Csm come organo fondamentale della Costituzione e la divisione dei poteri tra esecutivo, legislativo e giudiziario. Questi concetti, secondo il magistrato, sono fondamentali per mantenere l’equilibrio delle istituzioni. La sua riflessione si basa su una recente intervista del presidente, che ha richiamato l’attenzione sui principi costituzionali.

Tempo di lettura: < 1 minuto “In quelle poche parole ci sono dei passaggi fondamentali che tutti dovrebbero tenere a mente: il rispetto della magistratura, il Csm come organo di rilievo costituzionale e che i poteri sono tre: esecutivo, legislativo e giudiziario. Il potere giudiziario è uno dei poteri alla pari con gli altri. Questo ha voluto rimarcare il Presidente e noi gli siamo e saremo sempre grati per questo e per tanto altro che garantisce questa Repubblica fedele alla Costituzione”. Così il procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro, ha commentato le parole espresse dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che per la prima volta dall’inizio della sua lunga presidenza ha presieduto un plenum ordinario del Consiglio superiore della magistratura.🔗 Leggi su Anteprima24.it

