Il Pd sceglie non esclude le primarie e incontra il resto della coalizione | gli scenari

Luciano Ralli, segretario comunale del Pd di Arezzo, ha annunciato che il partito sta valutando di mantenere aperta la possibilità di primarie, dopo aver scelto il candidato sindaco durante l’assemblea locale. La decisione deriva dalla volontà di coinvolgere l’intera coalizione di centrosinistra e di ascoltare le proposte di tutti i membri. Ralli ha anche confermato che il dibattito proseguirà con incontri programmati nei prossimi giorni. La scelta finale dipenderà dall’esito di questi confronti. La fase preparatoria si fa sempre più intensa.

Non sono passate inosservate le parole che il segretario comunale del Pd di Arezzo Luciano Ralli, ha pronunciato ai microfoni di Arezzo Notizie al termine dell'assemblea nella quale è stato scelto il nome del candidato a sindaco da portare al tavolo della coalizione di centro sinistra. Ralli ha spiegato come si è arrivati a Vincenzo Ceccarelli, “l'unico in campo” secondo quanto ha raccontato. VIDEO Il Pd ha scelto Ceccarelli, Ralli: "Portiamo il nome in coalizione". Lo scenario su Vaccari A distanza di qualche ora e in attesa dell'incontro di coalizione che si tiene questa sera, il Pd di Arezzo ha diramato un comunicato stampa dove definisce la scelta di Ceccarelli come proposta politica unica e unitaria.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

“Il Pd guida della coalizione, poi valutiamo alleanze o primarie”Il Partito Democratico si prende il ruolo di guida nella coalizione per le prossime amministrative ad Avellino.

Candidato a sindaco? Niente primarie. Il Pd dice no alla scelta di coalizione per le prossime elezioni a MontignosoA Montignoso, il Partito Democratico ha deciso di non aprire le primarie per scegliere il candidato a sindaco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.