Il parto in acqua aumenta i rischi per il bambino?

Il parto in acqua, secondo alcuni studi, può migliorare il sollievo dal dolore per le donne, ma presenta anche alcuni rischi per il neonato. In particolare, la presenza di acqua calda può influenzare la frequenza cardiaca del bambino o complicare eventuali emergenze. Un ginecologo spiega che, se non monitorato correttamente, il parto in acqua potrebbe aumentare le possibilità di infezioni o problemi respiratori per il piccolo. Per questo motivo, molte cliniche adottano regole stringenti sul suo utilizzo. La discussione resta aperta tra operatori e future mamme.

Salve, mi è capitato di leggere che il parto in acqua può aiutare con la gestione del dolore, ma aumenta i rischi per il bambino. È vero? È una pratica sicura? Può essere chiesta in qualsiasi ospedale o è un metodo usato solo per il parto in casa? Grazie. Buongiorno signora, il parto in acqua in gravidanze fisiologiche non presenta alcun pericolo per il nascituro e contribuisce notevolmente a rendere il travaglio meno doloroso, favorendo il rilassamento della gestante. È certamente possibile effettuarlo nei punti nascita pubblici che sono attrezzati con la vasca da parto.

