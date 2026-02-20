Il parto in acqua aumenta i rischi per il bambino?

Salve, mi è capitato di leggere che il parto in acqua può aiutare con la gestione del dolore, ma aumenta i rischi per il bambino. È vero? È una pratica sicura? Può essere chiesta in qualsiasi ospedale o è un metodo usato solo per il parto in casa? Grazie. Buongiorno signora, il parto in acqua in gravidanze fisiologiche non presenta alcun pericolo per il nascituro e contribuisce notevolmente a rendere il travaglio meno doloroso, favorendo il rilassamento della gestante. È certamente possibile effettuarlo nei punti nascita pubblici che sono attrezzati con la vasca da parto. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S.r.l., con sede legale in Via Trieste 1A – Padova (PD) e sede operativa in Via XX Settembre 7 – Monza (MB); dati di contatto: privacy@mediadatafactory. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

