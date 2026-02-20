Il parco di Biza e le 48 vittime | chi è Alexander Pichushkin il killer della scacchiera

Il nome di Aleksandr Pichushkin è legato a una serie di omicidi avvenuti nel parco di Biza, dove ha ucciso 48 persone. La sua ossessione per il gioco degli scacchi ha portato a un vero e proprio massacro, con le vittime scelte tra i frequentatori del parco. Pichushkin ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine con comportamenti strani e minacce rivolte ai passanti. La sua figura inquieta resta al centro di numerosi interrogativi sulla sua psiche e motivazioni. La polizia continua le indagini per fare luce sui dettagli di questa lunga serie di delitti.

Un uomo, una scacchiera e un'ossessione. Quello di Aleksandr Pichushkin è considerato uno dei nomi più inquietanti della cronaca russa. Ha vissuto in maniera apparentemente normale, ma dietro quell'apparenza si è nascosto un disegno "grandioso": ogni azione, ogni scelta, parte di un piano che sfiorava l'ossessione geometrica e la fredda logica del gioco. Con la sua presenza silenziosa nei parchi e l'aria comune di un uomo qualunque, Pichushkin ha incarnato un mistero che mescolava intelletto, ossessione e terrore, diventando leggenda nera di una Mosca che osserva senza vedere. Infanzia e adolescenza.