Il pantheon dei Tarocchi in Città Alta - Video
A Città Alta, il Palazzo della Ragione si anima con le immagini dei Tarocchi, portando in scena il loro fascino simbolico. L’evento si svolge in preparazione alla mostra all’Accademia Carrara, attirando appassionati e curiosi. Le carte di De André prendono vita tra le sale storiche, creando un’atmosfera misteriosa e coinvolgente. I visitatori possono ammirare le illustrazioni e scoprire i messaggi nascosti nei simboli. Questa iniziativa rende il centro storico ancora più vivo e ricco di suggestioni. La mostra aprirà tra pochi giorni.
L’EVENTO. In vista della mostra all’Accademia Carrara, il Palazzo della Ragione si popola delle suggestioni simboliche delle carte di De André. Pacelli: una vitalità che continua a produrre senso attraverso i secoli. «Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior» cantava Fabrizio De André nella sua «Via del Campo». Queste parole racchiudono un potente rovesciamento simbolico, che è ciò che più coinvolge e sorprende nell’installazione video «I Tarocchi di De André», realizzata da Studio Azzurro e dalla serata di giovedì 19 febbraio eccezionalmente allestita negli spazi del Palazzo della Ragione in Città Alta, dove sarà visitabile gratuitamente fino al 3 maggio.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Il pantheon dei Tarocchi in Città AltaIn vista della mostra all'Accademia Carrara, il Palazzo della Ragione si popola delle suggestioni simboliche delle carte di De André.
Accademia Carrara Bergamo. Fabrizio De André · Suzanne. Inaugura oggi a Palazzo della Ragione, in Città Alta, "I TAROCCHI DI DE ANDRÉ", l'installazione video a cura di @studioazzurro che anticipa e accompagna la grande mostra "TAROCCHI. Le origin
