Il pantheon dei Tarocchi in Città Alta - Video

A Città Alta, il Palazzo della Ragione si anima con le immagini dei Tarocchi, portando in scena il loro fascino simbolico. L’evento si svolge in preparazione alla mostra all’Accademia Carrara, attirando appassionati e curiosi. Le carte di De André prendono vita tra le sale storiche, creando un’atmosfera misteriosa e coinvolgente. I visitatori possono ammirare le illustrazioni e scoprire i messaggi nascosti nei simboli. Questa iniziativa rende il centro storico ancora più vivo e ricco di suggestioni. La mostra aprirà tra pochi giorni.