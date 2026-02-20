La guerra in Ucraina, scoppiata nel 2022, ha provocato una forte tensione tra Russia e Occidente. Questa crisi deriva dalle ambizioni di Mosca di mantenere il controllo sulla regione, mentre l’Europa cerca di rispondere unita. Le sanzioni economiche e il sostegno militare all’Ucraina hanno aumentato le divisioni tra le potenze mondiali. La situazione ha anche portato a un incremento delle spese per la difesa nei paesi europei. La crisi si sta riflettendo su molte questioni di sicurezza e alleanze. La strada verso una soluzione appare ancora incerta.

La guerra in Ucraina, frutto di un contrasto geopolitico regionale, all’interno dell’ex impero sovietico, sta avendo conseguenze sulla geopolitica mondiale. Il nuovo ordine internazionale che va prendendo forma è profondamente diverso da quello proclamato dal Presidente Bush senior dopo la fine della guerra fredda. Non solo la frattura fra le due rive dell’Atlantico era allora impensabile. Anche il tempestoso divorzio fra Europa e Russia, fino alla minaccia di usare le armi nucleari, non appariva probabile, e tantomeno ineluttabile. Il deterioramento dei rapporti – a lungo compensato dagli interessi economici – e il conseguente rafforzamento dell’asse Mosca-Pechino è diventato insanabile solo quattro anni fa con l’invasione dell’Ucraina e la ferma reazione degli europei.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il nuovo ordine mondiale e l’Europa (di F. Bascone)

