Il mistero dell’articolo scomparso sul referendum e la legge 28 sulla par condicio

Il senatore del Pd Antonio Nicita ha svelato che un articolo sul referendum è scomparso a causa di pressioni politiche. La vicenda riguarda la legge 28, che disciplina la par condicio, e ha coinvolto vari mezzi di comunicazione. Nicita ha spiegato che alcuni contenuti sono stati censurati per evitare il confronto pubblico. Questa vicenda mette in luce le difficoltà di mantenere un'informazione imparziale durante la campagna referendaria. La questione riguarda anche le modalità con cui vengono gestite le notizie sui media italiani.

A proposito di miserie della campagna referendaria, scopro dalle dichiarazioni del senatore del Pd, ed ex commissario dell’Autorità garante per le comunicazioni, Antonio Nicita, una penosa ma istruttiva vicenda. In breve, due giorni fa Nicita ha denunciato pubblicamente (e segnalato all’Agcom) la violazione dell’art. 9 della Legge 282000 in materia di comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale da parte del ministero della Giustizia, che ha pubblicato sul suo sito «un articolo a cura della redazione di Giustizia NewsOnline – il giornale del ministero – contenente dichiarazioni e precisazioni del ministro Nordio in risposta a precedenti prese di posizione sul referendum».🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il mistero dell’articolo scomparso sul referendum, e la legge 28 sulla par condicio Leggi anche: "Ha violato la par condicio sul referendum". Report finisce all'Agcom Leggi anche: Referendum, l’Ordine degli avvocati e gli eventi a senso unico per il Sì. I legali per il No: “Vigilare sulla par condicio” Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Benvenuti nell’era senza sonno. Sul nuovo Robinson il mistero dell’insonnia; Il Grande Bob. Simenon indaga il mistero dell’altro; Il mistero dell'Alfa scomparsa. L'accorato appello della famiglia.; Il mistero dell’Alfa milionaria: svanita nel nulla, ricompensa a chi la trova. Il gesuita e la musica elettronica: Avvicino il mistero dell’ascoltoAntonio Pileggi, ideatore della rassegna Inner Spaces all’auditorium San Fedele ... msn.com Un errore di trascrizione e la salma del papà sparisce. Un mistero in stile Fu Mattia Pascal La denuncia della figlia: ««Che fine ha fatto il corpo di mio padre Voglio solo un posto dove portare i fiori» Leggi l’articolo completo di Gioacchino Schicchi al link nel pr - facebook.com facebook