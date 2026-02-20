Il ministro Santanché e la truffa ai danni dell’Inps | nuovo rinvio per il caso Visibilia E la prescrizione si avvicina

Milano, 20 febbraio 2026 – Nuovo rinvio per il procedimento che vede indagata la ministra del Turismo Daniela Santanché accusata di truffa aggravata all'Inps in relazione alla cassa integrazione nel periodo Covid per alcuni dipendenti della società Visibilia. La ministra Santanché indagata per un'altra ipotesi di bancarotta: fari sul fallimento di Bioera Il ricorso alla Consulta. La giudice per l'udienza preliminare di Milano Tiziana Gueli ha rinviato al prossimo 14 ottobre l'udienza in attesa della decisione della Consulta sul conflitto di attribuzione sollevato dal Senato. Di recente il pool di legali - gli avvocati Salvatore Pino e Nicolò Pelanda - hanno depositato il ricorso che ora pende effettivamente davanti alla Consulta, ma mediamente solo la decisione sul vaglio di ammissibilità chiede tempi di circa 6 mesi prima dell'eventuale udienza di discussione, quindi anche la data fissata per il prossimo autunno potrebbe rivelarsi un'udienza 'interlocutoria' come quella di stamane durata solo una manciata di minuti.