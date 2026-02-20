Il miglior giocatore di hockey di sempre

Wayne Gretzky ha rivoluzionato il mondo dell'hockey, diventando il giocatore più vincente di sempre. La sua abilità con il bastone e il senso del gioco lo hanno portato a segnare oltre 2.800 punti in carriera, un record imbattuto. La sua influenza si è sentita anche fuori dal ghiaccio, ispirando milioni di giovani sportivi. Gretzky ha cambiato il modo di giocare e ha portato maggiore attenzione alle partite di hockey in Nord America. La sua figura rimane un punto di riferimento ancora oggi.

L'hockey ha una caratteristica: quando si chiede a esperti o appassionati quale sia stato il miglior giocatore di sempre di questo sport è molto probabile che tutti – anche i più giovani – rispondano Wayne Gretzky. Gretzky è canadese e giocò tra il 1978 e il 1999. La sua superiorità era riconosciuta dai suoi compagni di squadra e dai suoi avversari. Come segno di rispetto la NHL, il campionato nordamericano di hockey, ha ritirato il suo numero di maglia, il 99: significa che nessun giocatore – di nessuna squadra – può utilizzare quel numero sulla propria maglia. Come se nel calcio nessuno potesse usare il 10, perché il 10 è stato il numero di Diego Armando Maradona.