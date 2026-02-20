Il mediatore Casucci | Giusto rinnovarsi rispettando i partiti

Marco Casucci, commissario di Noi Moderati ad Arezzo, ha spiegato che le tensioni nel centrodestra sono causate dalla mancanza di un’unità chiara. Recentemente, alcuni membri hanno espresso disappunto verso le scelte politiche di altri alleati. Casucci ha aggiunto che nelle prossime settimane si svolgeranno incontri decisivi per creare un’immagine condivisa e rafforzare il fronte. La volontà è di rispettare i partiti, ma anche di rinnovarsi per affrontare le sfide future. La strategia si basa sul dialogo e sulla collaborazione tra le forze coinvolte.

Marco Casucci, commissario aretino di Noi Moderati, che sta succedendo nel centrodestra aretino? "A breve ci saranno incontri importanti per definire un profilo che unisca. Come abbiamo sempre detto, desideriamo un candidato capace di rappresentare novità ed equilibrio. La figura di Comanducci può essere una buona opzione, purché ci sia una condivisione piena da parte di tutte le forze". Il punto critico sembra essere il ruolo di vice sindaco richiesto da Gamurrini. "È evidente che la scelta del vicesindaco non può seguire le stesse logiche del sindaco. Le formule si trovano, se prevale la buona politica che significa mediazione, ascolto, capacità di dare una direzione alla città".