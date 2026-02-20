Il medagliere italiano di Milano Cortina 2026

Gli Stati Uniti conquistano il secondo posto nel medagliere di Milano Cortina 2026 grazie alle vittorie di ieri. Le ragazze dell'hockey su ghiaccio hanno portato a casa l’oro, mentre Alysa Liu ha vinto l’oro nel pattinaggio artistico. L’Italia, che fino a quel momento non aveva ottenuto medaglie, si trova ora al terzo posto. Le due medaglie americane cambiano gli equilibri della classifica e danno nuovo slancio agli atleti nordamericani. La gara prosegue con altri eventi in programma nelle prossime ore.

AGI - Gli Stati Uniti grazie all'oro delle ragazze dell'hockey su ghiaccio e allo straordinario oro di Alysa Liu nel pattinaggio figura, balzano al secondo posto nel medagliere dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 facendo scendere l'Italia, oggi senza medaglie, al terzo. Dopo la tredicesima giornata di gare la squadra azzurra vanta 26 medaglie, 9 ori, 5 argenti, 12 bronzi. Sempre al p rimo posto nel medagliere, la Norvegia con 34 medaglie, 16 ori, 8 argenti e 10 bronzi. Gli Stati Unit i salgono da 24 a 27 medaglie (9 ori, 12 argenti e 6 bronzi). Al quarto posto c'è la Francia con 19 medaglie (6 ori, 8 argenti, 5 bronzi), al quinto l'Olanda con 16 medaglie (6 ori, 7 argenti, 3 bronzo), al sesto la Svezia con 15 (6 ori, 6 argenti, 3 bronzi).