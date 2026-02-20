Il marito spara ai vicini divieto di stare in città per la moglie

Il giudice ha vietato alla moglie di Carmelo Truscello di entrare nel comune di Brugherio, dopo che il marito ha sparato ai vicini lo scorso 13 febbraio. La donna, coinvolta nell’incidente, non potrà più frequentare l’area dove si sono verificati i fatti. L’episodio ha portato due persone in ospedale, lasciando la comunità sotto shock. La decisione mira a garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori tensioni tra le parti. La donna dovrà rispettare questa misura restrittiva fino a nuovo ordine.

Divieto di dimora nel comune di Brugherio. È quanto ha stabilito il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Monza per la moglie di Carmelo Truscello che il 13 febbraio scorso sparò ai vicini, mandando due persone all'ospedale. Per questioni di condominio, Truscello ha sparato - con una pistola detenuta illegalmente - a padre e fratello di una vicina nel tardo pomeriggio del 13 febbraio in una corte di via Torrazza. L'uomo venne poi arrestato mentre i due, padre e figlio, sono stati portati in ospedale con l'elisoccorso in codice rosso. La moglie è stata poi anche lei indagata.🔗 Leggi su Monzatoday.it

