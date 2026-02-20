Il marito spara ai vicini divieto di stare in città per la moglie

Carmelo Truscello ha sparato ai vicini, provocando gravi ferite e portando le vittime in ospedale. La sua moglie, coinvolta nell’incidente, non può più entrare nel comune di Brugherio, dove risiedevano. Il giudice ha disposto il divieto di dimora per lei, per evitare che si avvicini ulteriormente alle persone coinvolte. La decisione arriva dopo un episodio che ha scosso la comunità locale e ha portato alla misura restrittiva.

Divieto di dimora nel comune di Brugherio. È quanto ha stabilito il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Monza per la moglie di Carmelo Truscello che il 13 febbraio scorso ha sparato ai vicini che hanno riportato ferite molto gravi e sono stati trasferiti in ospedale. Per questioni di condominio, Truscello ha sparato - con una pistola detenuta illegalmente - a padre e fratello di una vicina nel tardo pomeriggio del 13 febbraio in una corte di via Torrazza. L'uomo è stato arrestato mentre i due feriti sono stati portati in ospedale con l'elisoccorso in codice rosso. La moglie è stata poi anche lei indagata.