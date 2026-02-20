Carlo Conti ha risposto alle critiche nate dalla decisione di Andrea Pucci di rinunciare alla conduzione del Festival di Sanremo. La causa principale è stata una sovrapposizione di impegni, che ha portato Pucci a preferire altri progetti. Conti ha sottolineato che la scelta del collega non cambia il suo entusiasmo per l’evento, che si terrà tra poche settimane. Intanto, si cerca il sostituto per completare il cast ufficiale.

Carlo Conti torna a parlare della rinuncia del comico Andrea Pucci di vestire i panni di co-conduttore al Festival di Sanremo. Intervenuto nel programma “Cinque Minuti” di Bruno Vespa - in onda su Rai 1 alle 20.30, dopo il Tg1 - il conduttore e direttore artistico di Sanremo parla di “una scelta personale. Ricordati cosa è successo qualche anno fa: un fuoriclasse come Maurizio Crozza, su quel palcoscenico, non riuscì ad andare avanti. Gli ha preso la paura che non tutti lo volessero lì e che ci fosse un po' di contestazione nel momento in cui sarebbe entrato in scena, senza sapere cosa avrebbe fatto”, dice Conti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Il marchio Sanremo fa gola”: la dura replica di Conti alle polemiche su Pucci

Leggi anche: Striscia, tapiro a Carlo Conti dopo le polemiche su Pucci. Poi la replica ad Al Bano: "Non ho scelto la sua canzone"

Leggi anche: Selvaggia Lucarelli contro Carlo Conti: "Complimenti, a Sanremo anche quello che fa body shaming e battute omofobe". Pucci replica così

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.