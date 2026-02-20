Il magnate Bryan Johnson lancia Immortals il suo protocollo di longevità da 1 milione di dollari Ecco come funziona

Bryan Johnson ha deciso di investire un milione di dollari nel suo nuovo protocollo di longevità, chiamato «Immortals». La causa di questa scelta deriva dalla volontà di mantenere in forma il suo corpo, che segue da cinque anni con regolarità. Il programma include trattamenti innovativi e analisi approfondite per rallentare l'invecchiamento. La cifra record rappresenta un impegno importante per preservare la salute a lungo termine. La sua iniziativa ha attirato l’attenzione di molti esperti del settore.

Bryan Johnson e il programma per diventare immortali (entro il 2039) Secondo quanto riporta il portale di Axios, l’attenzione internazionale sul programma di ottimizzazione biologica di Bryan Johnson è altissima. In più occasioni, il bio-hacker di Los Angeles ha dichiarato che «sconfiggere la morte sarà la più grande conquista dell’umanità» e si è detto ottimista sul fatto che la generazione attuale potrebbe essere «la prima che non morirà». Il progetto Immortals, come descritto dallo stesso Bryan Johnson nei suoi canali ufficiali, prevede l'applicazione di una serie di protocolli di ottimizzazione della salute denominati Blueprint, che interessano ogni aspetto della quotidianità, dal sonno (pilastro della longevità) all'allenamento (consigliate minimo 6 ore di workout a settimana), passando per alimentazione, supplementazione, skincare.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il magnate Bryan Johnson lancia «Immortals», il suo protocollo di longevità da 1 milione di dollari. Ecco come funziona Leggi anche: Un orologio tutto tempestato di diamanti dal valore di 1 milione di dollari: il look di Dwayne Johnson ai Golden Globe non passa inosservato Leggi anche: Trump lancia la ‘Gold Card’: un milione di dollari per il visto in tempi record Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Cifra record annuale per sottoporsi al programma salute che lo stesso Johnson segue diligentemente da 5 anni. In palio: un corpo e una mente che aspirano all'immortalità x.com Io lo odio Brian Johnson. Lo odio perché ha avuto il coraggio — e la follia — di prendere il posto di Bon Scott, quando chiunque altro sarebbe scappato. Lo odio perché invece di imitare, ha urlato la sua verità, e quella voce roca, graffiata, è diventata leggenda - facebook.com facebook