Il magnate Bryan Johnson lancia Immortals il suo protocollo di longevità da 1 milione di dollari Ecco come funziona

20 feb 2026

Bryan Johnson ha deciso di investire un milione di dollari nel suo nuovo protocollo di longevità, chiamato «Immortals». La causa di questa scelta deriva dalla volontà di mantenere in forma il suo corpo, che segue da cinque anni con regolarità. Il programma include trattamenti innovativi e analisi approfondite per rallentare l'invecchiamento. La cifra record rappresenta un impegno importante per preservare la salute a lungo termine. La sua iniziativa ha attirato l’attenzione di molti esperti del settore.

Bryan Johnson e il programma per diventare immortali (entro il 2039) Secondo quanto riporta il portale di Axios, l’attenzione internazionale sul programma di ottimizzazione biologica di Bryan Johnson è altissima. In più occasioni, il bio-hacker di Los Angeles ha dichiarato che «sconfiggere la morte sarà la più grande conquista dell’umanità» e si è detto ottimista sul fatto che la generazione attuale potrebbe essere «la prima che non morirà». Il progetto Immortals, come descritto dallo stesso Bryan Johnson nei suoi canali ufficiali, prevede l'applicazione di una serie di protocolli di ottimizzazione della salute denominati Blueprint, che interessano ogni aspetto della quotidianità, dal sonno (pilastro della longevità) all'allenamento (consigliate minimo 6 ore di workout a settimana), passando per alimentazione, supplementazione, skincare.🔗 Leggi su Vanityfair.it

