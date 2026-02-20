Il lutto e la speranza nel nuovo docufilm Il dono
Arriva sulla Rai il racconto corale guidato da Daniele Bossari che esplora il mistero della vita oltre la morte A. A partire dal 15 dicembre sulla piattaforma RaiPlay e successivamente il 15 gennaio sul canale Rai 5, verrà trasmesso Il dono. Questa produzione cinematografica, nata dalla sinergia tra Moon Life Film, Colorado Film e Pagliai Film Group, vede alla regia la collaborazione tra Niccolò Lorini e Pantaleone A. Megna. L’opera si propone di narrare la realtà di Sonia Benassi, nota medium, analizzando i percorsi emotivi di persone che, colpite da una profonda perdita, riescono a stabilire una nuova forma di continuità affettiva attraverso l’incontro con lei.🔗 Leggi su Novella2000.it
