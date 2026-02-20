Il Le Mans pronto a tornare in Ligue 1 entro il 2030 Courtois e Djokovic tra gli investitori del club So Foot

Il Le Mans punta a tornare in Ligue 1 entro il 2030, grazie anche all’interesse di grandi nomi dello sport. Novak Djokovic e Thibaut Courtois hanno deciso di investire nel club francese, che attualmente gioca in Ligue 2 e si trova a metà classifica. La presenza di queste star porta nuova attenzione e risorse alla squadra, pronta a puntare in alto. La strada verso la massima divisione francese resta ancora lunga.

Prima Novak Djokovic, poi Thibaut Courtois: perché tutte queste star dello sport investono sul club francese Le Mans? La squadra milita in Ligue 2, serie B francese, e attualmente si trova al quinto posto in classifica, a -3 punti dalla vetta. So Foot scrive: Thibaut Courtois ha annunciato di aver investito nel club con la sua società NXTPlay. Come Kylian Mbappé col Caen, Sadio Mané col Bourges, N'Golo Kanté col Virton e Marco Verratti col Pescara, anche il portiere belga è nella tendenza dei calciatori che non aspettano il ritiro per investire in un club, professionistico o meno. Annunciando l'arrivo di Courtois e la presa di potere del gruppo brasiliano OutField come azionista di maggioranza, il Le Mans guadagna punti mediatici con l'ambizione di sognare in grande, puntando in particolare a una promozione in Ligue 1 entro la fine del decennio.