Il lascito testamentario | perché è importante

Il testamento di Marco ha causato sorpresa tra gli eredi, perché ha deciso di lasciare la sua casa a un’associazione benefica. Questa scelta dimostra come il lascito testamentario possa cambiare le sorti di molte persone bisognose. Molti italiani non conoscono ancora le possibilità di destinare i propri beni, e spesso evitano di pianificare questa fase. La decisione di Marco evidenzia quanto sia importante riflettere su cosa si vuole lasciare e a chi. La pianificazione successoria può infatti fare la differenza per il futuro.

Il lascito testamentario è un’azione che consente a chiunque di destinare parte o tutti i propri averi a soggetti scelti liberamente. Sebbene possa essere redatto in qualsiasi momento, ha effetto solo dopo il decesso e rimane modificabile fino a quel momento, garantendo la volontà del testatore. Il lascito rappresenta una donazione inserita nel testamento ed è considerato un gesto di solidarietà, poiché può costituire un'importante fonte di sostegno per organizzazioni no profit. La legge italiana permette di destinare la cosiddetta quota disponibile a enti benefici, motivo per cui il lascito testamentario è spesso chiamato "lascito solidale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il lascito testamentario: perché è importante Leggi anche: Lorenzo Reina non c'è più, Vittorio Sgarbi: "Il suo lascito più importante è stato il coraggio di osare" Leggi anche: Pippo Baudo: perché gli eredi non hanno ancora accettato il suo lascito? Lasciti testamentari: un gesto che rimane nel tempo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Testamento: un lascito che va oltre il tempo; Firenze, lascito di 30mila euro per il Parco degli Animali; Testamento annullato, vincono i parenti. ‘Poveretti’, badante e convivente a secco: sul conto c’era 1 milione; Testamento del crimine e modello aziendale: perché Cerignola è la capitale degli assalti ai portavalori. Testamenti solidali: settimana nazionale, lasciti raddoppiati in 4 anniDal 26 gennaio al 1 febbraio 2026 torna la Settimana nazionale dei lasciti testamentari di Aism - Associazione Italiana Sclerosi Multipla, appuntamento dedicato da oltre vent'anni all'informazione e ... corriere.it Lasciti testamentari: quando la solidarietà guarda al futuroSolo nel 2025 sono stati più di 130 i lasciti per la Lega del Filo d'Oro, che le permetteranno di programmare al meglio lo sviluppo dei propri servizi. Ancora una volta Renzo Arbore è testimonial dell ... vita.it L’esposizione riporta nel paese di origine oggetti conservati nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, che nel 2017 ha acquisito, restaurato e catalogato la collezione, donata per lascito testamentario - facebook.com facebook