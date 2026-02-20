Il ladro rimasto intrappolato nel caveau di una banca | 9 ore per liberarlo

Un uomo è rimasto intrappolato nel caveau di una banca di Milano, causando una lunga operazione di soccorso durata quasi nove ore. La polizia ha ricevuto la chiamata quando il ladro si è trovato bloccato all’interno, forse durante un tentativo di furto. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per sbloccare la porta e liberarlo. Alla fine, l’uomo è stato estratto vivo e consegnato alle autorità. L’incidente ha attirato l’attenzione dei residenti nella zona.

Si tratta di un 24enne bengalese. L'idea era quella di ripulire le cassette di sicurezza, ma il colpo è andato in modo molto diverso Ci sono volute quasi nove ore di intervento per liberare l'uomo rimasto chiuso all'interno di un caveau di una banca di Milano. Non si è trattato di un singolare incidente, si era introdotto per rubare dalle cassette di sicurezza nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio. Alla fine in suo aiuto sono intervenuti i vigili del fuoco e ambulanze, con loro però anche i carabinieri.