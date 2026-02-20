Il kiwi italiano sotto stress | come il Dormex può fare la differenza

Il calo della produzione di kiwi italiano si lega alle variazioni climatiche, che hanno colpito le coltivazioni negli ultimi anni. Le temperature anomale e le gelate tardive danneggiano le piante e riducono i raccolti. Per affrontare questa crisi, alcuni agricoltori hanno iniziato ad usare il Dormex, un prodotto che stimola la fioritura e aiuta le piante a resistere alle condizioni avverse. Questa strategia potrebbe cambiare il modo di coltivare il frutto nel nostro paese. La questione resta aperta tra produttori e tecnici.

Negli ultimi anni, la produzione di kiwi in Italia ha subito un calo drammatico a causa del cambiamento climatico. Inverni più miti hanno ridotto le ore di freddo necessarie per un germogliamento regolare, provocando un calo produttivo che nel 2024 ha superato il 65% rispetto al 2015. Per contrastare questo scenario, le autorità italiane hanno concesso un'autorizzazione in deroga per l'uso del Dormex, a base di idrogeno cianammide, un fitoregolatore capace di "svegliare" artificialmente le piante. L'autorizzazione, valida solo per 45 giorni nella stagione 2026, riguarda alcune regioni del Sud e il Lazio, segnando un cambio di rotta dopo anni di regolamentazioni stringenti.