Il j’accuse di David Adler a TPI | Il colonialismo non è mai finito Serve un Nuovo Ordine Economico Internazionale
David Adler, leader della Progressive International, accusa TPI di ignorare le ingiustizie del colonialismo ancora presenti oggi. Secondo lui, molti Paesi continuano a subire le conseguenze di pratiche coloniali, anche se ufficialmente il sistema si è evoluto. Adler sottolinea che bisogna affrontare questa realtà e proporre un Nuovo Ordine Economico Internazionale. La sua critica si rivolge alle politiche economiche globali, spesso favorenti le potenze più ricche. Adler invita a riflettere su come il passato influenzi ancora il presente.
David Adler coordina la Progressive International, una rete che mette in connessione diversi movimenti progressisti sparsi per il mondo. Cresciuto a Los Angeles, negli Stati Uniti, è di base a Londra e da anni studia, lavora e gira per il pianeta: India, Sudafrica, Grecia, Messico. La sua biografia è un intreccio di attivismo e ricerca, che si tratti di diritti abitativi, politiche educative o finanza internazionale, l’economista 32enne cerca di capire come queste lotte apparentemente distanti tra loro si inseriscano nel contesto della disuguaglianza globale. Abbiamo incontrato Adler a metà febbraio al Global South Seminar di Roma Tre.🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: “Serve una ribellione della coscienza dei popoli contro il nuovo colonialismo Usa in America Latina”: il discorso del premio Nobel Esquivel
Leggi anche: Caocci: «È finito l’ordine internazionale. La nuova Guerra Fredda si gioca su energia, chip e informazione»Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tortora e il referendum, Stellantis cadente, il j'accuse di Monti, le foibe di tutti; J’ACCUSE: IL GRIDO DELLA COMUNITÀ STUDENTESCA A DIFESA DEL DIRITTO ALLO STUDIO; Il j’accuse di Giorgianni: Messina ostaggio di un teatrino, le dimissioni di Basile? Una sceneggiata scritta da tempo; Il j'accuse della Cgil: L'autonomia differenziata è uno schiaffo a Sicilia, Schifani impugni.
Sonia Bruganelli rompe il silenzio dopo le ‘accuse’ di Lucio Presta? I suoi post nelle StorieSonia Bruganelli rompe il silenzio dopo le ‘accuse’ di Lucio Presta? I suoi post nelle Storie sembrerebbero parlare chiaro ... gossip.it
Don Samuele Marelli, respinto il patteggiamento a Monza per le accuse di violenza sessuale. Il gup: «Troppo pochi due anni»Il giudice sottolinea in un’ordinanza la «vulnerabilità» delle parti offese, tutti ragazzi che frequentavano l’oratorio di Seregno. Il procedimento rinviato a giugno davanti ad altro gup per incompati ... milano.corriere.it
Damiano David e Dove Cameron, svelato il luogo delle nozze - facebook.com facebook