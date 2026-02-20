David Adler, leader della Progressive International, accusa TPI di ignorare le ingiustizie del colonialismo ancora presenti oggi. Secondo lui, molti Paesi continuano a subire le conseguenze di pratiche coloniali, anche se ufficialmente il sistema si è evoluto. Adler sottolinea che bisogna affrontare questa realtà e proporre un Nuovo Ordine Economico Internazionale. La sua critica si rivolge alle politiche economiche globali, spesso favorenti le potenze più ricche. Adler invita a riflettere su come il passato influenzi ancora il presente.

David Adler coordina la Progressive International, una rete che mette in connessione diversi movimenti progressisti sparsi per il mondo. Cresciuto a Los Angeles, negli Stati Uniti, è di base a Londra e da anni studia, lavora e gira per il pianeta: India, Sudafrica, Grecia, Messico. La sua biografia è un intreccio di attivismo e ricerca, che si tratti di diritti abitativi, politiche educative o finanza internazionale, l’economista 32enne cerca di capire come queste lotte apparentemente distanti tra loro si inseriscano nel contesto della disuguaglianza globale. Abbiamo incontrato Adler a metà febbraio al Global South Seminar di Roma Tre.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il j’accuse di David Adler a TPI: “Il colonialismo non è mai finito. Serve un Nuovo Ordine Economico Internazionale”

Leggi anche: “Serve una ribellione della coscienza dei popoli contro il nuovo colonialismo Usa in America Latina”: il discorso del premio Nobel Esquivel

Leggi anche: Caocci: «È finito l’ordine internazionale. La nuova Guerra Fredda si gioca su energia, chip e informazione»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.