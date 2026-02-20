Il grande ’cuore’ del 4° Stormo Donato un elettrocardiografo
Il 4° Stormo Caccia dell’Aeronautica Militare ha donato un elettrocardiografo al pronto soccorso di Grosseto, rafforzando un legame di oltre sessant’anni con l’ospedale Misericordia. La consegna si è svolta ieri, con un gesto concreto che mira a migliorare le cure dei pazienti. Il nuovo apparecchio di ultima generazione sostituirà quello vecchio, permettendo diagnosi più rapide e precise. Il personale del reparto ha accolto con gratitudine questa iniziativa, che rappresenta un passo avanti per la sanità locale.
GROSSETO Un gesto di vicinanza concreta che rafforza un legame lungo oltre sessant’anni. Il pronto soccorso dell’ospedale ’Misericordia’ di Grosseto ha ricevuto un nuovo elettrocardiografo (Ecg) di ultima generazione, donato dal personale del 4° Stormo Caccia dell’Aeronautica Militare. L’iniziativa nasce dalla volontà del 4° Stormo di contribuire attivamente al potenziamento delle dotazioni mediche del presidio sanitario. Lo strumento donato è essenziale per la diagnostica rapida nelle emergenze cardiologiche e permetterà di velocizzare le procedure di triage e intervento in un reparto chiave per la salute pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
