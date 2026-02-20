‘Il giudice gentiluomo’ biografia di Severino Santiapichi

Il nome di Severino Santiapichi è legato a una vita dedicata alla giustizia, resa nota dalla sua biografia. La causa di questa notorietà risiede nella sua capacità di affrontare momenti difficili della storia italiana, come gli anni più cupi del terrorismo, senza mai perdere la lucidità. Durante la carriera, ha mantenuto un comportamento esemplare, rifiutando pressioni e scandali. La sua figura si distingue per l’integrità e la fermezza con cui ha gestito i processi più delicati di quegli anni. La sua storia resta un esempio di rispetto per la legge.

(Adnkronos) – Un magistrato capace di attraversare le stagioni più drammatiche della Repubblica senza cedere alla spettacolarizzazione, mantenendo integrità, misura e una radicale fedeltà alla legge. È il ritratto del servitore dello stato che Salvatore Lordi descrive ne 'Il giudice gentiluomo. Vita di Severino Santiapichi', libro pubblicato da Bibliotheka Edizioni in uscita il prossimo 27 febbraio (Pagine 400 – prezzo di copertina 19 euro), dedicato all'ex presidente della Corte d'Assise di Roma protagonista di alcuni dei processi più delicati della storia italiana. Il volume – arricchito dalla prefazione di Walter Veltroni e dalla premessa del presidente dell'ANM Cesare Parodi – ricostruisce la figura di Santiapichi nel centenario della nascita, restituendo la biografia di un uomo che, dietro ruoli esposti e responsabilità enormi, mantenne sempre discrezione, senso delle istituzioni e la volontà di non essere mai "personaggio".